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Общество

"Ростелеком" наградил самого лояльного клиента "Интерактивного ТВ" в Поволжье

30 июля 2019 16:04  [54] Общество

Фото: Пресс-служба МРФ Волга Ростелекома

"Ростелеком" наградил одного из самых преданных своих клиентов в Поволжье – нижегородку Екатерину Романову. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Екатерина Романова в числе первых подключила "Интерактивное ТВ" провайдера. В подарок Екатерина получила смартфон с возможностью смотреть онлайн-ТВ в сервисе Wink – мобильном приложении "Ростелекома". Награждение состоялось на фестивале "Рок чистой воды", партнером которого выступил телеком-оператор.

Подарок абоненту вручил директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Антон Назаровский.

"Количество абонентов "Интерактивного ТВ" в Поволжье приближается к миллионной отметке. С учетом того, что сервисом пользуются все члены семьи, с уверенностью можно говорить о многомиллионной зрительской аудитории в ПФО. За десятилетие наше телевидение стало по-настоящему массовым продуктом, который привносит разнообразие и комфорт в повседневную жизнь людей. Мы благодарны пользователям наших услуг за выбор нашей компании в качестве провайдера и доверие!", - сказал Антон Назаровский.

"Услугами "Ростелекома" пользуемся всей семьей с 2009 года. За десять лет "Интерактивное ТВ" стало нашим семейным сервисом. Уже невозможно представить себе другую жизнь без любимых каналов, возможности перемотать видео и посмотреть прошедшую в эфире передачу. Спасибо компании за прекрасный подарок. С сервисом Wink наш досуг станет еще интереснее и разнообразнее", - отметила Екатерина Романова.

Ознакомиться с сервисом Wink смогли и гости фестиваля. В стилизованной зоне провайдера они могли сделать фото на память, отдохнуть и пообщаться.

Прошедший при поддержке "Ростелекома" фестиваль "Рок чистой воды" ежегодно собирает десятки тысяч поклонников рок-музыки. В этом году выступление молодых и перспективных музыкантов на Нижневолжской набережной объединило около 30 тысяч человек.

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