Единые правила расчета прожиточного минимума пенсионера утвердили в России Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Правительство РФ утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.

"Он будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах текущего года. Такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера, и, как мы рассчитываем, приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров", - приводит РИА Новости слова премьера.

Агентство поясняет, что согласно постановлению правительства, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, если рассчитанная величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте ниже прожиточного минимума пенсионера на текущий финансовый год, то для установления социальной доплаты к пенсии на очередной финансовый год будет использоваться величина прожиточного минимума на текущий год, а не рассчитанная.

Правительство 27 июля приняло проект распоряжения, в соответствии с которым регионам дополнительно выделят более 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям.

Поданным РИА Новости, в настоящее время федеральные социальные доплаты получают почти 4 млн пенсионеров в 69 регионах. Ее средний размер — около 2 тысячи рублей. Региональные доплаты осуществляются в 16 субъектах, их получают 2,63 млн пенсионеров. В этом случае средний размер доплаты составляет чуть больше 5 тысяч рублей.

Надбавки к пенсиям пересчитали после оглашения послания президента Федеральному собранию. Тогда Владимир Путин поручил "немедленно устранить" несправедливость, возникшую при индексации пенсий, когда людям перестают выплачивать социальную доплату. Президент отметил, что власти должны сначала довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого индексировать ее.

Напомним, что депутаты Законодательного собрания Нижегородской области в начале марта 2019 года поддержали изменения в федеральный закон "О государственной социальной помощи" в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.

В соответствии с нормами закона, в случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера, которая складывается из пенсии, ежемесячной денежной выплаты, компенсации на оплату ЖКУ и других выплат не превысит величину прожиточного минимума (8 102 рубля в Нижегородской области), ему будет назначена социальная доплата к пенсии.