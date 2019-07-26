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Общество

Областные "Поезд здоровья" начали курсировать по Нижнему Новгороду

31 июля 2019 10:26  [16] Общество

Областные "Поезд здоровья" начали курсировать по Нижнему Новгороду с 22 июля 2019 года, врачи посетили Ленинский район. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Решение о включении Нижнего Новгорода в маршрут поезда было принято Глебом Никитиным. Поезда останавливаются в частном секторе, в удаленной от медицинских учреждениях местности.

"Инициатива губернатора – очень актуальная. Важно, что в этом году поезд посещает не только районы области, но и Нижний Новгород. Люди могут в одном месте получить высококвалифицированную медицинскую помощь. Отклики очень хорошие", - рассказала член экспертного Совета по реализации Стратегии Татьяна Скоробогатова, которая также приняла участие во встрече "Поезда здоровья".

За 5 выездов в Нижнем Новгороде "Поезда здоровья" посетили 419 человек: было выявлено одно заболевание, направлено на дообследование 27 человек, на госпитализацию – трое.

В начале августа "Поезд здоровья" также посетит Канавинский район Нижнего Новгорода.

Напомним, по данным на конец июля "Поезда здоровья" побывали в 64 населенных пунктах области.

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