Публичные слушания по нижегородскому рынку "Народный" пройдут 20 августа 2019 года. Об этом сообщается на сайте администрации.
Речь идет о предоставлении ООО "Рынок Народный" по ул. Ивлиева в Советском районе разрешения на торговлю.
Начало слушаний в 18:00 по адресу: ул. Маршала Малиновского, 12 (школа № 49).
Напомним, еще один рынок "Народный" на пр. Ленина закрыли в прошлом году из-за истечения сроков разрешения на торговлю.
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