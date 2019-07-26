Публичные слушания по нижегородскому рынку "Народный" пройдут 20 августа Бизнес

Публичные слушания по нижегородскому рынку "Народный" пройдут 20 августа 2019 года. Об этом сообщается на сайте администрации.

Речь идет о предоставлении ООО "Рынок Народный" по ул. Ивлиева в Советском районе разрешения на торговлю.

Начало слушаний в 18:00 по адресу: ул. Маршала Малиновского, 12 (школа № 49).

Напомним, еще один рынок "Народный" на пр. Ленина закрыли в прошлом году из-за истечения сроков разрешения на торговлю.