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Общество

Прокуратура планирует направить представление руководству нижегородского рынка "Народный" из-за неосвобождения территории

10 апреля 2018 10:48  [160] Общество

Фото: Прокуратура Ленинского района

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Прокуратура планирует направить представление руководству нижегородского рынка "Народный" из-за задержки при освобождении занимаемой рынком территории на пр. Ленина. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в прокуратуре Ленинского района Нижнего Новгорода 10 апреля 2018 года.

Как напомнили в прокуратуре, сроки разрешения на торговлю у администрации рынка истекли 31 марта. За десять дней до этого, 21 марта, прокуратура района объявила руководству рынка предостережение о необходимости демонтировать все торговые объекты до указанного срока. Также 30 марта прокуратура обратилась в городскую администрацию для того чтобы муниципалитет проконтролировал законность нахождения на указанной территории нестационарных торговых объектов.

При этом демонтаж конструкций рынка начался 2 апреля. Как сообщили в прокуратуре, по данным на 10 апреля работы ещё не завершены, в руководстве рынка ведомству сообщили, что для полного освобождения территории им потребуется срок до 13 апреля.

В связи с этим районная прокуратура подготовила представление, которое будет направлено руководству рынка 10 апреля. "Фактически, так как срок разрешения истёк 31 марта, сейчас рынок занимает земельный участок самовольно", - пояснил собеседник агентства.

Напомним, что ООО "Рынок народный" принадлежит родственникам депутата Заксобрания Александра Бочкарева. Сам Бочкарев в настоящее время находится под домашним арестом по подозрению в совершении коммерческого подкупа.

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