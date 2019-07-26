Департамент внешних связей запустил версию сайта на сербском языке Общество

Департамент внешних связей правительства Нижегородской области запустил версию сайта на сербском языке. Об этом сообщили в департаменте внешних связей правительства региона.

Теперь информация о возможностях сотрудничества с Нижегородской областью станет доступной для носителей восьми популярных языков мира.

"Для увеличения экспорта Нижегородской области необходимо расширять географию международного сотрудничества, находить новых деловых партнеров. Это очень важная задача, ведь дополнительные рынки сбыта позволят нарастить продажи продукции нижегородских предприятий, что поможет им получить дополнительную прибыль, а это возможность развиваться, повышать зарплаты сотрудников, открывать новые рабочие места для нижегородцев", - приводит департамент слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Нижегородская область должна войти в десятку ведущих регионов-экспортеров страны. Цель, которую мы перед собой поставили к 2024 году, 6 миллиардов долларов, что почти вдвое выше, чем в 2017 году", - отметил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что сайт департамента внешних связей доступен не только на русском, но и на шести иностранных языках: английском, французском, немецком, китайском, арабском и испанском.

По данным департамента внешних связей правительства Нижегородской области, за 2018 год экспорт нижегородской продукции в Боснию и Герцеговину, в состав которой входит Республика Сербская, вырос на 65%. В товарной структуре экспорта преобладали средства наземного транспорта, органические и химические соединения, стекло и изделия из него.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область планирует увеличить экспорт в Республику Сербскую. Такие договорённости были достигнуты во время работы бизнес-миссии региона в рамках Дней Нижегородской области в Республике Сербской в мае 2019 года.

"Например, нижегородская Группа "Промавто" подписала соглашение о сотрудничестве с сербским дилером (ДОО Лада Ауто), который будет продвигать их автомобили специального назначения в Республике Сербской. Кроме того, договорились о росте поставок соусов, маргаринов и майонезов. Сербские коллеги выразили большую заинтересованность в медицинских изделиях и мебели нижегородского производства, удобрениях, алкогольной продукции", - сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

Кроме того, в мае 2019 года состоялся визит делегации Нижегородской области в Республику Сербия. По итогам визита было заключено соглашение между торгово-промышленными палатами Нижегородской области и автономного края Воеводина, согласно которому стороны будут "содействовать прямому экономическому сотрудничеству" между предприятиями Нижегородской области и автономного края Воеводина.

Напомним, в 2019 году по решению Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд в 2024 году.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".