Суд постановил расторгнуть сделку "Ижавиа" с нижегородской компанией "Поможем" Бизнес

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Суд постановил расторгнуть сделку АО "Ижавиа", учредителем которой является правительство Республики Удмуртия, с частной нижегородской компанией "Поможем". Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

"Ижавиа" перешла под оперативное управление компании "Поможем" в конце 2018 года. Вместе с тем, генеральным директором и единственным сотрудником "Поможем" является один человек - Александр Синельников, который раньше занимал должность директора нижегородского аэропорта "Стригино". Он руководил аэропортом во время строительства нового терминала нижегородской воздушной гавани.

Став руководителем ООО "Поможем", он заключил с "Ижавиа" договор оперативного управления сроком до 30 ноября 2023 года. Размер вознаграждения Александру Синельникову, как руководителю управляющей компании, составлял 297 млн рублей.

Между тем, данная сделка противоречит законам "О естественных монополиях", "О защите конкуренции" и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

В связи с этим Приволжская транспортная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании сделки по передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "Ижавиа" управляющей организации ООО "Поможем" недействительной.

Арбитражный суда удовлетворил исковые требования прокуратуры.