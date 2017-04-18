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Общество

Новый терминал нижегородского аэропорта "Стригино" начал принимать международные рейсы 22 апреля

22 апреля 2017 18:08  [1304] Общество
Новый терминал аэропорта Стригино

Новый терминал аэропорта Стригино

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новый терминал нижегородского аэропорта "Стригино" (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") начал принимать международные рейсы 22 апреля 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Перевод международных рейсов в новый терминал состоялся сегодня и первыми пассажирами, которые вошли в него, стали вернувшиеся из Анталии туристы.

"С этого момента все международные рейсы будут обслуживаться в нем, старый терминал выведен из эксплуатации", - пояснили в пресс-службе.

В новом терминале установлено 37 кабин паспортного контроля (19 - на прилет, 18 - на вылет), пропускная способность пункта пропуска через государственную границу в настоящее время составляет 740 пассажиров в час в двух направлениях, что в два раза превышает возможности старого аэровокзального комплекса. Пункт пропуска оборудован современными системами контроля документов и проверки багажа, а также системой оформления домашних животных.

"Имеющаяся конфигурация пункта пропуска позволит на время проведения чемпионата мира увеличить его пропускную способность еще на треть - до 1000 пассажиров в час. Это произойдет за счет работы всех кабин в часы пиковые периоды", - сказал исполнительный директор аэропорта "Стригино" Денис Букин.

Напомним, что строительство нового пассажирского терминала в аэропорту "Стригино" началось 10 июня 2014 года. Инвестиции в строительство превысили 4 млрд рублей. Внутрироссийские рейсы в полном объеме аэропорт начал обслуживать в новом терминале 30 марта 2016 года. Тогда же планировалось, что международные рейсы будут приниматься в новом терминале со второго квартала 2016 года.

СПРАВКА:
Площадь нового терминала составляет 27,8 тысяч кв. м., пропускная способность - более 1,5 млн человек в год. В терминале установлено четыре телескопических трапа, 18 интроскопов, 17 стоек регистрации, четыре багажных карусели.

Международный аэропорт "Стригино" является основным запасным аэродромом московского авиаузла.

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