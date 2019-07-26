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Общество

Два вида лесных орхидей зацвели в Керженском заповеднике (фото)

31 июля 2019 17:24  [71] Общество
Керженский заповедник

Керженский заповедник

Фото: НИА Нижний Новгород

Два вида лесных орхидей зацвели в Керженском заповеднике. Об этом говорится в сообщении заповедника.

В частности, там зацвели орхидеи гаммарбия болотная (Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze) и неоттианта клобучковая (Neottianthe cucullata (L.) Schlechter). Специалисты отмечают, что оба вида зацветают в середине или второй половине июля.

Гаммарбия – невзрачная орхидея с бледно-зелёными цветками, сливается со сфагновыми мхами, в которых она растет, поэтому заметить ее сложно. Высота стебля этой орхидеи варьируется от трех до 27 см, у цветка четыре эллиптических мелких листка. Нижняя часть побега погружена в сфагнум, и только соцветие длиной до 15 см, с 6–48 цветками, расположенными по спирали, которые возвышаются над моховым покровом.

Гаммарбия болотная

Отмечается, что в Керженском заповеднике пока известно только одно место, где растут гаммарбии - в восточной части Вишенского болота в березово-сосновом вахтово-осоково-сфагновом сообществе. В Нижегородской области гаммарбия болотная является крайне редким видом и включена в региональную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Место, где растут гаммарбии - восточная часть Вишенского болота

Другая цветущая сейчас орхидея – неоттианта клобучковая, как и гаммарбия болотная, не крупное растение, высота её побега составляет от шести до 30 см. В основании стебля у этой орхидеи два листа. Соцветие однобокое, длиной до 10 см, с 6–28 цветками.

Неоттианта клобучковая

Цветки у неоттианты яркие розово-лиловые, но часто встречаются растения с почти белыми цветками. В западной части заповедника по берегам р. Керженец, его стариц и в низовьях его притоков эта орхидея встречается довольно часто. Неоттианта клобучковая внесена в Красные книги России и Нижегородской области.

(Фото орхидей из Керженского заповедника. Фотограф - старший научный сотрудник заповедника Светлана Урбанавичуте)

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