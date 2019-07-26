Последние новости рубрики Культура и отдых
31 июля 2019 18:26  [85] Глеб Никитин пригласил нижегородцев посетить агрофестиваль "День поля-2019"
30 июля 2019 18:27  [374] Кремовый, бордовый и синий станут новыми имиджевыми цветами празднования Дня Нижнего Новгорода
30 июля 2019 16:30  [463] Глеб Никитин пригласил нижегородцев посетить выставку "Сокровища музеев России"
30 июля 2019 15:33  [203] Одну из пляжных зон на Бору Нижегородской области благоустроят к осени
30 июля 2019 14:51  [221] Временный туристско-информационный центр открылся для паломников в Дивееве
29 июля 2019 12:41  [446] "Уверен, что фестиваль стал тем "ключом", который открывает нам двери к гармоничному сосуществованию разных народов", - Евгений Лебедев
29 июля 2019 09:32  [204] Нижегородцы смогут бесплатно посмотреть пьесу знаменитого швейцарского драматурга Оливье Кьякьяри
26 июля 2019 13:05  [344] Работа метро и автобусов будет продлена после нижегородского фестиваля "Рок чистой воды – 2019"
26 июля 2019 12:33  [341] Более 70 тысяч человек посетили фестиваль "Горький fest" в Нижнем Новгороде
26 июля 2019 11:42  [381] Конкурс музыкальных групп стартовал в Нижегородской области
Культура и отдых

Глеб Никитин пригласил нижегородцев посетить агрофестиваль "День поля-2019"

31 июля 2019 18:26  [85] Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил жителей региона посетить агрофестиваль "День поля-2019".

"Нижегородский день поля станет уникальной для региона выставочной площадкой, на которой будут сосредоточены самые заметные достижения нижегородского агропрома. В "Дне поля" примут участие несколько десятков ведущих нижегородских агропредприятий", - сообщил губернатор.

Ранее пресс-служба губернатора и правительства сообщала, что выставка "День поля" состоится на территории Кстовского района возле села Татинец.

В рамках мероприятия участникам продемонстрируют сельскохозяйственную технику и оборудование, представят новые технологии в сфере сельскохозяйственного производства. Также будет презентована продукция фермерских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона и многое другое. Кроме того, пройдут конкурс пахарей и выводка племенных животных.

Также на "Дне поля" пройдет выводка племенных животных. Для оценки экстерьера нижегородского племскота приглашен эксперт из Голландии.

За звание лучшего на областном конкурсе пахарей будут сражаться 14 механизаторов из Большеболдинского, Большемурашкинского, Бутурлинского, Гагинского, Дальнеконстантиновского, Кстовского, Лукояновского, Лысковского, Перевозского и Сеченовского районов Нижегородской области.

Выставка будет работать 2 августа с 9:00 до 17:00. Вход свободный.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В том числе, в рамках нацпроекта планируется увеличить экспорт продукции АПК почти до $500 млн в 2024 году.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Закрытие III фестиваля Горький fest
26 июля 2019 11:04Закрытие III фестиваля "Горький fest"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph