Глеб Никитин пригласил нижегородцев посетить агрофестиваль "День поля-2019" Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил жителей региона посетить агрофестиваль "День поля-2019".

"Нижегородский день поля станет уникальной для региона выставочной площадкой, на которой будут сосредоточены самые заметные достижения нижегородского агропрома. В "Дне поля" примут участие несколько десятков ведущих нижегородских агропредприятий", - сообщил губернатор.

Ранее пресс-служба губернатора и правительства сообщала, что выставка "День поля" состоится на территории Кстовского района возле села Татинец.

В рамках мероприятия участникам продемонстрируют сельскохозяйственную технику и оборудование, представят новые технологии в сфере сельскохозяйственного производства. Также будет презентована продукция фермерских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона и многое другое. Кроме того, пройдут конкурс пахарей и выводка племенных животных.

Также на "Дне поля" пройдет выводка племенных животных. Для оценки экстерьера нижегородского племскота приглашен эксперт из Голландии.

За звание лучшего на областном конкурсе пахарей будут сражаться 14 механизаторов из Большеболдинского, Большемурашкинского, Бутурлинского, Гагинского, Дальнеконстантиновского, Кстовского, Лукояновского, Лысковского, Перевозского и Сеченовского районов Нижегородской области.

Выставка будет работать 2 августа с 9:00 до 17:00. Вход свободный.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В том числе, в рамках нацпроекта планируется увеличить экспорт продукции АПК почти до $500 млн в 2024 году.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".