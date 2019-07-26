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Общество

"Нижегородский водоканал" в три раза увеличил выполняемые заявки благодаря "Мобильному инспектору"

01 августа 2019 09:46  [61] Общество

ОАО "Нижегородский водоканал" в три раза увеличил выполняемые заявки благодаря "Мобильному инспектору". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В рамках цифровой трансформации Нижегородский водоканал автоматизирует работу выездных инспекционных бригад. Информационная система "Мобильный инспектор", внедряемая на предприятии, предназначена для повышения эффективности процесса выполнения заявок по обслуживанию абонентов.

Программа "Мобильный инспектор" создает для инспектора полноценное рабочее место на мобильном устройстве. Это позволяет увеличить количество выполняемых заявок до трех раз за счет уменьшения сроков их исполнения. Теперь среднее время обслуживания одного клиента сократилось до 30 минут. Ранее на визит инспектора требовалось от одного до двух часов.

Кроме того, использование в работе информационной системы "Мобильный инспектор" позитивно влияет и на трудозатраты. Так, выбор оптимальных маршрутов инспекторов и мониторинг выполнения заявок в режиме реального времени, а также дистанционная передача показаний в базу значительно повысили производительность труда.

По словам директора по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Николая Смирнова информационная система "Мобильный инспектор" нацелена на повышение клиентоориентированности в организации.

"Уже сегодня мы наблюдаем существенные изменения в работе с абонентами. Если раньше инспектору для занесения информации в базу необходимо было каждый раз возвращаться на свое рабочее место, то сейчас он может оперативно обрабатывать ее за несколько кликов, находясь при этом в любой точке города. Мобильный инспектор дал возможность не только обслуживать в несколько раз больше абонентов, но и значительно экономить их время", - пояснил он.

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