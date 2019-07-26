Депутат ЗС НО Владимир Солдатенков принял участие в совещании по строительству детского сада в Автозаводском районе Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков принял участие в выездном совещании по строительству детского сада № 12 в Автозаводском районе 30 июля 2019 года.

В совещании также приняли участие заместитель главы города Нижнего Новгорода Любовь Сачкова, заместитель главы администрации Автозаводского района Сергей Лукоянов, начальник управления дошкольного образования администрации Автозаводского района Ирина Парфенова, заведующая детского сада Ольга Борисова, представители строительных организаций.

Были рассмотрены вопросы о ходе работ по устройству временной подъездной дороги на строительную площадку объекта со стороны улицы Веденяпина, асфальтировки проезда вокруг основного здания детского сада и спила аварийных деревьев.

"Цель выездных совещаний - довести строительство и благоустройство объекта до логического завершения в установленные сроки, поэтому эффективное взаимодействие с подрядчиками - первостепенная задача", - отметил Владимир Солдатенков.