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Общество

Восемь вагонов метрополитена капитально отремонтировали в Нижнем Новгороде

01 августа 2019 12:03  [51] Общество

Фото: из соцсети Facebook

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Восемь вагонов метрополитена капитально отремонтировали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Владимир Панов на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, вагоны после ремонта уже прибыли в электродепо "Пролетарское". В скором времени они выйдут на линии.

Напомним, МП "Нижегородское метро" планировала начать ремонт вагонов по концессии в конце марта 2019 года. Концессия рассчитана на семь лет – до 31 декабря 2023 года. Сумма контракта составляет порядка 980 млн рублей.

Ранее сообщалось, что инициативная группа нижегородцев призвала власти развивать все виды общественного транспорта.

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