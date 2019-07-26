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Восемь вагонов метрополитена капитально отремонтировали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Владимир Панов на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, вагоны после ремонта уже прибыли в электродепо "Пролетарское". В скором времени они выйдут на линии.
Напомним, МП "Нижегородское метро" планировала начать ремонт вагонов по концессии в конце марта 2019 года. Концессия рассчитана на семь лет – до 31 декабря 2023 года. Сумма контракта составляет порядка 980 млн рублей.
Ранее сообщалось, что инициативная группа нижегородцев призвала власти развивать все виды общественного транспорта.
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