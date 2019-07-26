Восемь вагонов метрополитена капитально отремонтировали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: из соцсети Facebook

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Восемь вагонов метрополитена капитально отремонтировали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Владимир Панов на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, вагоны после ремонта уже прибыли в электродепо "Пролетарское". В скором времени они выйдут на линии.

Напомним, МП "Нижегородское метро" планировала начать ремонт вагонов по концессии в конце марта 2019 года. Концессия рассчитана на семь лет – до 31 декабря 2023 года. Сумма контракта составляет порядка 980 млн рублей.

Ранее сообщалось, что инициативная группа нижегородцев призвала власти развивать все виды общественного транспорта.