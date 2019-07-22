Инициативная группа нижегородцев призвала власти развивать все виды общественного транспорта Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Инициативная группа нижегородцев призвала власти равно развивать все виды общественного транспорта. Члены группы "За развитие электротранспорта в Нижнем Новгороде" в социальной сети ВКонтакте обратили внимание на критическую ситуацию с электротранспортом в городе.

Популярные виды транспорта

В мае 2019 года глава города Владимир Панов в ходе отчёта о результатах своей деятельности заявил, что жители Нижнего Новгорода выбирают автобусы как основной вид транспорта.

По его словам, в 2018 году жители Нижнего Новгорода воспользовались автобусами 227,1 млн раз. Трамваями жители воспользовались 32,1 млн раз, 29,6 млн поездок они совершили на метро, и 18,8 млн поездок - на троллейбусах.

При этом на линии работало около 350 муниципальных автобусов, 770 маршруток, 120 трамваев и 120 троллейбусов. На основе этих данных члены инициативной группы подсчитали, что на единицу подвижного состава у муниципальных автобусов приходится 190 тысяч человек в год, у маршруток - 208 тысяч человек в год, у трамваев - 267 тысяч человек в год, у троллейбусов - 156 тысяч человек в год.

Такие результаты подтверждают их тезис, что электротранспорт также популярен среди нижегородцев, как и автобусы.

"Кроме того, большая часть трамвайных маршрутов охватывает районы, которые не имеют в ближайшей доступности альтернативного транспорта (№3, 5, 6, 7, 8, 21, 417)", - пишут активисты.

Комплексная транспортная схема

При этом администрация Нижнего Новгорода делает акцент на развитие именно автобусного транспорта. К примеру, накануне стало известно, что НПАТ планирует осенью закупить в лизинг 200 автобусов на газомоторном топливе.

При этом, в декабре 2015 года сообщалось, что компания "Строй Инвест Проект" разработала КТС Нижнего Новгорода. Стоимость контракта по разработке новой схемы составила 61 млн рублей.

В рамках исследования был выполнен глобальный анализ транспортной системы города, проведена оценка социально-экономического развития города, предложены и разработаны поправки по улучшению качества обслуживания пассажирского транспорта, представлены проекты новых дорог и транспортных узлов.

В том числе большое внимание планировалось уделить нижегородскому метрополитену и выделенным линиям трамвая в целях создания единой сети городского скоростного рельсового пассажирского транспорта.

Пока в Нижнем Новгороде только планируется строительство двух новых станций метро (ст. "Оперный театр" и "Сенная") и тупиков для оборота подвижного состава за ст. "Сенная", что займет по проекту более 5 лет (или 63 месяца) вместе с подготовкой территории. Что касается развития трамвайной сети, то новых линий пока тоже не построено.

"Первоочередным мероприятием для администрации Нижнего Новгорода является закупка автобусов, которые, по мнению мэра, "решит все наши проблемы". Никакого "основного вида транспорта" в нашем городе нет и приоритет для одного вида транспорта может обернуться потерей другого. Мы же выступаем за развитие транспортной системы города в комплексе", - заявляют члены инициативной группы.

Подвижной состав – трамваи

(фото: МП Нижегородэлектротранс)

Тем не менее обновление подвижного состава трамваев все-таки происходит. Нижний Новгород получил от Москвы на безвозмездной основе 11 трамвайных вагонов в ноябре 2018 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс" в мае этого года.

Состояние вагонов разное: шесть трамвайных вагонов из первой партии уже вышли на линию, два - готовят к этому, оставшиеся три вагона будут списаны и отданы на запчасти.

В апреле 2019 года, и.о. замглавы города по транспорту Елена Лекомцева на заседании профильной комиссии городской Думы заявила, что к отправке в Нижний Новгород готовится вторая партия московских трамваев, состоящая из 10 вагонов.

Подвижной состав - троллейбусы

Активисты обращают внимание на то, что большинство нижегородских троллейбусов было произведено до 2006 года, и у предприятия нет возможности самостоятельно модернизировать контактную сеть. Они предлагают закупить для нижегородской сети общественного транспорта б/у троллейбусы в Перми и Москве, повторив тем самым опыт с трамваями.