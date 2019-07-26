Противооползневые работы планируются на территории Нижегородского кремля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Противооползневые работы планируются на территории Нижегородского кремля. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области объявило три закупки на выполнение проектно-изыскательских работ по вопросу противооползневых мероприятий.

Речь идет об участке длиной 250 м вдоль Кремлевского бульвара между Коромысловой и Тайницкой башнями, 150 м - между Северной и Тайницкой башнями и 250 м - на склоне вдоль мемориала "Вечный огонь".

Начальная максимальная цена каждой закупки: 12,8 млн рублей, 9,2 млн рублей и 15,3 млн рублей соответственно. Источник финансирования – областной бюджет.

Работы необходимо выполнить в течение 9 месяцев с момента заключения контракта.