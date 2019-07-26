Более 3 тысяч жителей Дзержинска и Кстова стали оплачивать квитанции ЕРКЦ через сайт компании Общество

С начала года более 3 тысяч жителей Дзержинска и Кстова стали оплачивать квитанции ЕРКЦ через сайт компании. Как сообщили в пресс-службе компании, онлайн-услуга была реализована и внедрена ЕРКЦ совместно с федеральным сервисом "ВсеПлатежи" в 2018 году.

Любой житель Дзержинска и Кстова, получающий квитанции от ЕРКЦ, может оплатить жилищно-коммунальные услуги через Личный кабинет на сайте компании.

В разделе "Оплата по квитанциям ООО "ЕРКЦ" клиенту необходимо указать номер лицевого счета, сумму к оплате и период, за который вносится платеж, а также номер платежного документа. Кроме этого, клиент может также заплатить долг за отопление и горячую воду, пени.

В Личном кабинете житель также может получить информацию о сроках поверки индивидуальных приборов учета (ИПУ) горячей воды, установленных в его квартире, историю передачи показаний ИПУ через сайт, а также сведения о наличии долга по лицевому счету.

На сайте ЕРКЦ в разделе "Прочие платежи" клиент может выбрать оплату и других услуг, в том числе мобильной связи, кредита и так далее. В данном случае система автоматически переведет его на сайт сервиса "ВсеПлатежи". Внешняя комиссия может составлять от 0 до 3%.

"Произвести оплату коммунальных услуг без внешней комиссии жители Дзержинска и Кстова могут пока только по квитанциям ЕРКЦ, где указан расчетный счет нашей организации. Онлайн-оплата помогает сэкономить и время, и деньги. Ведь вовремя оплаченная долговая квитанция – гарантия, что на жителя не направят документы в суд, его счет не будет арестован и ему не придется оплачивать еще и пени, и госпошлину", - отметила исполнительный директор Светлана Быстрова.