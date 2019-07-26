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Культура и отдых

"Ходячие мертвецы" появятся на Alfa Future People-2019 в Нижегородской области

02 августа 2019 09:51  [100] Культура и отдых

"Ходячие мертвецы" появятся на Alfa Future People-2019 в Нижегородской области. Об этом сообщают организаторы.

В лаундж-зоне ivi (внутри арт-объекта) – все желающие смогут проникнуться атмосферой кино и посмотреть лучшие серии "Ходячих мертвецов" за все время существования проекта, подзарядить свои телефоны, поучаствовать в розыгрыше подарков, а также спрятаться от дождя или солнца. Помимо мерча, ivi также разыграет проход на крышу арт-объекта на высоте 6 метров, откуда можно будет насладиться любимой музыкой в компании друзей с отличным обзором. В фотозоне с большими крыльями, можно будет устроить фотосет и понаблюдать за сценой и фестивалем через подзорную трубу.

Напомним, фестиваль музыки и технологий Alfa Future People в шестой раз пройдет в Нижегородской области. Ожидается, что за три дня, с 16 по 18 августа, его посетят более 50 тысяч гостей из разных стран мира.

Для удобства гостей, которые прибывают в поселок Большое Козино, онлайн-кинотеатр ivi организует стилизованный шаттл. Автобус будет доставлять участников AFP с пятницы по воскресенье прямо к фестивальной площадке.

По традиции, на AFP будет много спецэффектов и несколько сцен, а лайн-ап включает всемирно известных исполнителей - Apashe, Carnage, Don Diablo, Ferry Corsten, Jeffrey Sutorius, Quintino, Showtek и др.

В прошлом году главная сцена AFP была оборудована в форме космического шлема.

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