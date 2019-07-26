Бухгалтер нижегородской "Домашней Италии" обвиняется в хищении 1 млн рублей Бизнес

Бухгалтер нижегородской "Домашней Италии" обвиняется в хищении 1 млн рублей. Прокуратура города направила в суд уголовное дело по данному факту в отношении 36-летней сотрудницы сети ресторанов. Она обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, главный бухгалтер сети ресторанов "Домашняя Италия", используя свое служебное положение и имея доступ к программе "1С Бухгалтерия", сформировала документальную видимость работы с контрагентами, с которыми фактически никаких договорных отношений не имелось.

Используя документы, содержащие заведомо ложные сведения, перечисляла денежные средства в счет оплаты за покупки несуществующей продукции для ресторанов.

В результате незаконных действий сумма похищенных денежных средств составила более 1 млн рублей. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание - 10 лет лишения свободы.

Напомним, руководство бутика "Интермода" подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 352 млн рублей.