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Бизнес

Бухгалтер нижегородской "Домашней Италии" обвиняется в хищении 1 млн рублей

02 августа 2019 10:19  [140] Бизнес

Фото: с сайта italiadomestica.ru

Бухгалтер нижегородской "Домашней Италии" обвиняется в хищении 1 млн рублей. Прокуратура города направила в суд уголовное дело по данному факту в отношении 36-летней сотрудницы сети ресторанов. Она обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, главный бухгалтер сети ресторанов "Домашняя Италия", используя свое служебное положение и имея доступ к программе "1С Бухгалтерия", сформировала документальную видимость работы с контрагентами, с которыми фактически никаких договорных отношений не имелось.

Используя документы, содержащие заведомо ложные сведения, перечисляла денежные средства в счет оплаты за покупки несуществующей продукции для ресторанов.

В результате незаконных действий сумма похищенных денежных средств составила более 1 млн рублей. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание - 10 лет лишения свободы.

Напомним, руководство бутика "Интермода" подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 352 млн рублей.

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