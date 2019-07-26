Более 1,6 млн рублей штрафов заплатят сотрудники детских лагерей Нижегородской области по итогам проверок Роспотребнадзора Культура и отдых

Фото: управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Более 1,6 млн рублей штрафов заплатят сотрудники детских лагерей Нижегородской области после проверок регионального управления Роспотребнадзора по итогам второй смены летней оздоровительной кампании.

Выявленные нарушения касались несоблюдения санитарного режима при организации питания, некачественного проведения уборок в спальных корпусах, неисправности санитарно-технического оборудования. Составлено 528 протоколов, вынесено постановлений о назначении административного наказания на сумму более 1,6 млн рублей.



В настоящее время проверки проведены в 590 летних оздоровительных учреждений (в том числе все работающие лагеря с круглосуточным пребыванием детей, санатории, лагеря санаторного типа и стационарные палаточные лагеря, а также лагеря с дневным пребыванием детей).

Исследовано более 1000 проб питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, 150 проб воды открытых водоемов и бассейнов, предусмотренных для купания детей, по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, около 900 проб пищевых продуктов и более 1500 готовых блюд.



Проверки летних оздоровительных организаций продолжаются.

Также детские палаточные лагеря проверяют в Нижегородской области. Ранее РИА Новости сообщали, что в Хабаровском крае приостановили работу лагеря, где погибли дети. Власти Хабаровского края ввели режим ЧС в районе комплекса "Холдоми".