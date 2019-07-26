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Общество

Андрей Турчак предложил создать систему космического мониторинга за лесами и устранить нехватку лесников

02 августа 2019 12:09  [127] Общество

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предлагает пересмотреть подходы к борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Существующая система борьбы с лесными пожарами менялась, исходя из необходимости оптимизировать расходы на лесоохрану. Сегодня мы видим, что этот подход нужно пересматривать", - заявил он одному из федеральных СМИ.

"Субъекты не справляются с тушением лесных пожаров, значит, необходимо усилить роль федерального центра в системе мониторинга и тушения пожаров", - пояснил Турчак. При этом изменения не должны привести к простому вливанию дополнительных средств в недостаточно эффективную систему управления, подчеркнул он.

"Предложения должны быть закреплены законодательно, поэтому в ближайшее время фракции "Единой России" в Госдуме необходимо обсудить их и заняться совершенствованием законодательства. Все инициативы партия будет претворять в жизнь вместе с правительством", - заверил Турчак.

Андрей Турчак предлагает создать единую систему мониторинга за лесами, включающую видео и космический мониторинг, для своевременного обнаружения пожаров. "В России на каждого лесного работника приходится до 80 тысяч га, что априори делает невозможным эффективное управление лесным комплексом", - считает Турчак. Цифровые технологии позволяют обнаруживать очаги пожаров быстрее.

По его мнению, необходимо вернуться к обсуждению вопроса о распределении полномочий между минприроды и регионами. "Сегодня все основные полномочия по борьбе с пожарами закреплены за регионами, при этом средств, необходимых для их эффективного выполнения, на местах недостаточно, в то время как у федерального центра в основном контрольно-надзорные функции", - пояснил секретарь генсовета партии.

Также необходимо перейти на цифровую модель учета лесного хозяйства. Минприроды должно с помощью современных технологий собирать и обрабатывать в единой системе информацию о лесохозяйственных мероприятиях, лесозаготовках, экспорте, выделении квот на вырубку, электронных торгах и восстановлении лесов.

Создание такой системы - это ответственность федеральных органов власти, а не регионов: "Мы понимаем, что раз отдельные представители региональных властей бывают причастны к незаконной охоте, то они могут быть заинтересованы и в незаконной вырубке леса", - отметил единоросс.

Важно усилить работу правоохранительных органов по борьбе с "черными лесорубами". Нередко причиной пожаров являются не природные факторы, а деятельность "черных лесорубов", но граждане часто "не сообщают о преступниках, поскольку боятся их", говорит Турчак. Депутаты на всех уровнях "Единой России" будут уделять повышенное внимание "любым сигналам от жителей" и разбираться в ситуациях. "Власть будет давить "черных лесорубов", - обещает Турчак.

Необходимо решать вопрос с нехваткой лесников, штат которых за последние годы был сокращен в сотни раз, "хотя бы на участках с высоким классом опасности". Минприроды следует проработать этот вопрос, считает секретарь генсовета "Единой России".

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