Суд оштрафовал ИП по факту отравления в загородном клубе Дзержинска "Ранчо 636"

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Суд оштрафовал ИП по факту отравления гостей на свадьбе в загородном клубе Дзержинска "Ранчо 636". Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области, ИП Филохина О.Н. привлечена к административной ответственности, штраф составил 41 тысячу рублей.
Кроме того, управлением Роспотребнадзора направлены материалы в Дзержинский городской суд для приостановления деятельности организации общественного питания ИП Филохиной. По решению суда деятельность по оказанию услуг общественного питания Филохиной прекращена, также назначен штраф - 10 тысяч рублей.
Отметим, что загородный комплекс "Ранчо 636" также продолжает работать. Услуги оказывает ООО промышленно-финансовая компания "Система". 17 августа запланирован концерт певицы "Натали".
Кроме того, специалистами управления инициирована подача трех исковых заявлений в суды о возмещении морального вреда по факту отравления. В настоящее время назначены предварительные судебные заседания.
Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).
Напомним, в июне гости на свадьбе отравились испорченным "шеф-салатом". Девять человек были госпитализированы с диагнозом "пищевая интоксикация".
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