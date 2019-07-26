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Бизнес

Суд оштрафовал ИП по факту отравления в загородном клубе Дзержинска "Ранчо 636"

02 августа 2019 12:21  [92] Бизнес

Фото: с сайта http://dzerjinsk.ru

Суд оштрафовал ИП по факту отравления гостей на свадьбе в загородном клубе Дзержинска "Ранчо 636". Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области, ИП Филохина О.Н. привлечена к административной ответственности, штраф составил 41 тысячу рублей.

Кроме того, управлением Роспотребнадзора направлены материалы в Дзержинский городской суд для приостановления деятельности организации общественного питания ИП Филохиной. По решению суда деятельность по оказанию услуг общественного питания Филохиной прекращена, также назначен штраф - 10 тысяч рублей.

Отметим, что загородный комплекс "Ранчо 636" также продолжает работать. Услуги оказывает ООО промышленно-финансовая компания "Система". 17 августа запланирован концерт певицы "Натали".

Кроме того, специалистами управления инициирована подача трех исковых заявлений в суды о возмещении морального вреда по факту отравления. В настоящее время назначены предварительные судебные заседания.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Напомним, в июне гости на свадьбе отравились испорченным "шеф-салатом". Девять человек были госпитализированы с диагнозом "пищевая интоксикация".

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