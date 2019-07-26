Ольга Трефилова пропала в Нижнем Новгороде Общество

34-летгняя Ольга Трефилова пропала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСО "Волонтёр".

По информации поисковиков, 31 июля 2019 года около 8:30 она вышла из дома по адресу: ул. Запрудная, 3 (Канавинский район) и не вернулась.

Приметы: рост 170 см, телосложение среднее, волосы русые, глаза голубые.

Была одета в темно-синюю толстовку, коричневые джинсы и светло-серые кроссовки.

Особые приметы: черная тату на позвоночнике.

Информации о местонахождении Ольги можно сообщить по телефону 8(831)291-51-51 или инфоргу поиска (Мария 8987-533-88-00).