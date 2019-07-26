Первая из 11: нижегородскую "Полу Хариту" спустили на воду Бизнес

Фото: пресс-служба ПАО "Завод "Красное Сормово"

На заводе "Красное Сормово" (входит в ОСК) состоялся спуск на воду сухогруза проекта RSD59 "Пола Харита" 2 августа 2019 года. Судно стало первым в новой серии из одиннадцати сухогрузных теплоходов для компании "ГТЛК", сообщили в пресс-службе завода.

По традиции в момент касания судна с водой о борт "Полы Хариты" разбили бутылку шампанского.

"Мы открываем новую крупную серию сухогрузов и нам очень приятно, что заказчик ценит безукоризненную репутацию нашего предприятия. Напомню, что за последние 30 лет "Красное Сормово" ни разу не просрочило сдачу судов", - рассказал заместитель генерального директора по развитию ПАО "Завод "Красное Сормово" Алексей Булавин.

После спуска новый сухогруз отправится на ходовые и швартовые испытания, которые пройдут в акватории Горьковского водохранилища, после чего будет передано заказчику.

Преимущества "Хариты": на заводе отметили, что на сегодняшний день проект RSD59 является одним из самых востребованных сухогрузов. Это судно показало себя как надежный, универсальный и высококлассный теплоход типа "река-море". Головное судно первой серии данного проекта было признанно Британским Королевским обществом корабельных инженеров одним из лучших в 2018 году.

Технические характеристики: самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного "река/море" плавания "Волго-Дон макс" класса.

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В".

Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.

Долгосрочный контракт: сухогруз "Пола Харита" построен в рамках двустороннего договора между ПАО "Завод "Красное Сормово" и "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК) на строительство и поставку 11 сухогрузных судов проекта RSD59, который был подписан с марте 2019 года. Ранее завод построил две серии аналогичных сухогрузов.