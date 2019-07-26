"Красное Сормово" построило первое из 11 судов RSD59 для "ГТЛК" Бизнес

Судно проекта RSD59 Фото: Пресс-служба завода "Красное Сормово"

Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построил первый из 11 сухогрузов проекта RSD59 по заказу "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК). Об этом сообщает пресс-служба нижегородского завода.

Спуск судна на воду планируется 2 августа. После этого судно отправят на ходовые испытания.

Двусторонний контракт на строительство 11 сухогрузов "Красное Сормово" и ГТЛК подписали в конце марта 2019 года. Контракт планируется реализовать до декабря 2020 года, в том числе сдать три сухогруза до конца 2019 года и восемь - не позднее 30 ноября 2020 года. К строительству первого сухогруза данной серии завод приступил в начале апреля.

"Красное Сормово" построит сухогрузы, являясь победителем открытого конкурса ГТЛК. Конкурс состоялся в январе 2019 года. Цена контракта составила 10,437 млрд рублей. Источником финансирования строительства судов выступает субсидия федерального бюджета и собственные средства ГТЛК.

Напомним, что в конце июня нижегородский завод завершил контракт с ГТЛК на строительство еще четырех сухогрузов проекта RSD59. В данном контракте ГТЛК выступала заказчиком, а получателем судов судоходная компания "Пола Райз" и ООО "МЗК", планирующая использовать сухогрузы для перевозки и экспорта зерновых культур.

Танкер проекта RSD59 является самоходным однопалубным судном с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного "река/море" плавания "Волго-Дон макс" класса. Танкер предназначен для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В".