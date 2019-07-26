Последние новости рубрики Общество
02 августа 2019 15:51  [74] Новый центр "ТНС энерго НН" открылся в р.п.Воскресенское Нижегородской области
02 августа 2019 15:45  [59] "Теплоэнерго" и ННГУ подписали соглашение о сотрудничестве
02 августа 2019 15:28  [97] Строительство детсада ЖК "Бурнаковский" планируется завершить в декабре 2019 года
02 августа 2019 14:17  [330] Ольга Трефилова пропала в Нижнем Новгороде
02 августа 2019 14:05  [176] Август — пора сбора урожая. Вспоминаем, что сделано и что советуют специалисты
02 августа 2019 13:19  [230] АПЗ и гвардейский ракетный крейсер "Москва" подписали договор об установлении шефских связей
02 августа 2019 12:09  [296] Андрей Турчак предложил создать систему космического мониторинга за лесами и устранить нехватку лесников
02 августа 2019 11:50  [271] Более 10 тысяч "умных" электросчетчиков приняты в расчеты "ТНС энерго НН" в Нижегородской области
02 августа 2019 11:47  [297] Около 50 негерметичных баков с опасной жидкостью обнаружены около трассы в Дзержинске
02 августа 2019 09:35  [362] Сотрудник полиции в Дзержинске осужден за сокрытие преступления
Общество

"Теплоэнерго" и ННГУ подписали соглашение о сотрудничестве

02 августа 2019 15:45  [59] Общество

Фото: Пресс-служба Теплоэнерго

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин и врио ректора Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Кирилл Марков в присутствии представителей предприятия и вуза подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба "Теплоэнерго".

В пресс-службе компании пояснили, что предприятие и университет начинают активное взаимодействие в области образования, науки, разработки и реализации профессиональных образовательных программ, организации практик и стажировок учащихся, а также трудоустройства выпускников.

В ходе подписания соглашения Илья Халтурин подчеркнул, что "Теплоэнерго" нацелено на реализацию наиболее актуальных и перспективных проектов вузов, которые могут дать новый толчок к развитию компании.

"Тот базис, те самые свежие, самые новые знания и идеи, которыми обладают студенты, выпускники и, конечно, преподавательский состав ННГУ, мы просто не имеем права не использовать. Мы заинтересованы в том, чтобы последние научные разработки, которые рождаются в стенах университета, реализовывались на нашем предприятии", - отметил Илья Халтурин.

Генеральный директор "Теплоэнерго" предложил совместно с ННГУ организовывать форумы в формате хакатона, заметив, что наука и техника не стоят на месте, и идеи молодых профессионалов - это серьезный резерв. Кирилл Марков поддержал идею и предложил сделать конкурс открытым, с возможностью участия студенческих команд других вузов.

"Подписанное соглашение включает в себя большое количество направлений. Это и целевая подготовка специалистов, и проведение практик и стажировок на мощностях предприятия, и научные исследования, и участие Теплоэнерго в наших биржах трудоустройства. Вместе с тем, оно предусматривает и нестандартную, пока ещё, форму сотрудничества - проведение хакатона в области автоматизации ресурсов", - сообщил Кирилл Марков. Он также выразил надежду, что такой форум пройдет уже этой осенью.

Проректор по учебной работе ННГУ Ольга Петрова особо отметила, что вовлечение сотрудников АО "Теплоэнерго" в учебный план сделает обучение студентов более практико-ориентированным.

"Выпускные работы будут написаны непосредственно на практических примерах. А когда решается задача, связанная с конкретным кейсом, то и вес данной работы существеннее, и работать, конечно, интереснее", - уверена проректор.

Напомним, ранее АО "Теплоэнерго" заключило соглашения о сотрудничестве с ННГАСУ и НГТУ им. Алексеева.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Закрытие III фестиваля Горький fest
26 июля 2019 11:04Закрытие III фестиваля "Горький fest"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph