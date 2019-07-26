Новый центр "ТНС энерго НН" открылся в р.п.Воскресенское Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба "ТНС энерго НН"

Новый центр обслуживания клиентов ПАО "ТНС энерго НН" открылся в р.п.Воскресенское Нижегородской области по адресу: ул. Ленина, 113.Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Первый заместитель генерального директора ПАО "ТНС энерго НН" Евгений Водопьянов отметил высокое качество подготовки нового офиса.

"Я уверен, что в этом современном офисе будут с удовольствием трудиться специалисты нашей компании, а клиенты смогут быстро и комфортно решать все вопросы, связанные с энергоснабжением. Надеюсь, что качество обслуживания жителей Воскресенского района будет соответствовать высокому уровню нового клиентского центра, - сказал Евгений Водопьянов.

По словам начальника Воскресенского участка Ольги Смирновой, новый офис позволит увеличить скорость обслуживания и избежать очередей.

"Старый ЦОК находился в этом же здании, но на втором этаже - пожилым людям было нелегко подниматься по крутой лестнице. Новый офис расположен на первом этаже, здесь просторный и светлый зал ожидания, удобная операционная стойка", - пояснила Ольга Смирнова.

В новом клиентском центре предусмотрены условия для комфорта маломобильных групп населения: для инвалидов-колясочников на входе размещен пандус и кнопка вызова экстренной помощи, для слабовидящих людей - сенсорная навигация на полу, в уборной комнате установлены широкие двери и металлические поручни для поддержки.

Заместитель главы администрации Воскресенского района Андрей Герасимов выразил благодарность руководству ПАО "ТНС энерго НН" за сотрудничество и повышение качества обслуживания жителей района.

До конца 2019 года после реконструкции должны открыться еще два новых клиентских центра компании – в Балахне и Дзержинске.

СПРАВКА:

Клиентами Воскресенского участка Семеновского отделения ПАО "ТНС энерго НН" являются 12 853 физических лиц и 305 юридических лиц.