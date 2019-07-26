Выплаты вкладчикам КБ "Ассоциация" начнутся 8 августа Общество

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" выбрало ПАО "Сбербанк" агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам АО КБ "Ассоциация" (Нижний Новгород). Об этом сообщает пресс-служба АСВ.

ЦБ отозвал лицензию у КБ "Ассоциация" в конце июля 2019 года. В пресс-службе нижегородского банка пояснили, что вскрылся факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка "Ассоциация", который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT.

С 29 июля 2019 года в АО КБ "Ассоциация" работает временная администрация.

В АСВ пояснили, что ПАО Сбербанк с 8 августа станет выплачивать страховое возмещение вкладчикам КБ "Ассоциация", в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, которые являются малыми предприятиями.

Для удобства вкладчиков АСВ организует выплаты во всех населенных пунктах, где имелись структурные подразделения КБ "Ассоциация", в том числе в 32 населенных пунктах Нижегородской области и Костромской области. Для этого будут задействованы около 100 структурных подразделений Сбербанка.

СПРАВКА:

Согласно реестру обязательств АО КБ "Ассоциация" за выплатой страхового возмещения на сумму 5,7 млрд рублей могут обратиться около 14 тысяч вкладчиков, в том числе 750 малых предприятий на сумму 213 млн рублей.