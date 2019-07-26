Проезд на муниципальном транспорте в Нижнем Новгороде не повысится до конца года Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Проезд на муниципальном транспорте в Нижнем Новгороде не повысится до конца года. Об этом глава города Владимир Панов сообщил журналистам 2 августа.

На вопрос, какова будет стоимость проезда после нового года, Владимир Панов ответил, что "потом не может гарантировать", повысится цена или нет.

"Все будет зависеть от финансовых интересов муниципальных предприятий, но мы будем защищать интересы нижегородцев", - сказал глава города.

Напомним, что ряд частных перевозчиков в последнее время повышают стоимость проезда до 30 рублей. В перечень этих перевозчиков входит ИП "Каргин", который долгое время не повышал проезд.