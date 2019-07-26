Андрей Харин проверил работу "бережливой" котельной в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин 2 августа 2019 года посетил котельную АО "Теплоэнерго" на улице Баха. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В котельной была проведена модернизация оборудования, а также внедрены принципы бережливого производства, что является одной из основных целей национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

"Принципы бережливого производства позволили в целом повысить эффективность работы и самое главное - улучшить качество предоставления услуг населению. Также важным результатом в предыдущий отопительный сезон стало снижение аварийности в целом на 16%. Кроме того, предприятие на 5% сократило количество выбросов в окружающую среду. Это, в том числе, способствует достижению показателей национального проекта "Экология", что для нас очень важно", - сказал Андрей Харин.

Заместитель губернатора также отметил, что данную работу необходимо продолжить и принципы бережливого производства нужно внедрять и на других предприятиях сферы ЖКХ.

"На данной котельной были проведены работы, связанные с ремонтом как основного оборудования, так и вспомогательного. Кроме того, мы реализовали здесь подход компании в рамках проекта бережливое производство. Мы провели очень большую работу по подготовке рабочих мест нашего ремонтного персонала. Причем сотрудники принимали в этом самое непосредственное участие", - добавил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

Он также добавил, что "внедрение системы бережливого производства позволяет снизить временные и денежные затраты, и важно, что люди на местах это понимают. Ведь все это в конечном итоге работает на потребителей, которые получат более надежное и качественное теплоснабжение".

В 2018 году на объекте был выполнен капитальный ремонт котла, насосов горячего водоснабжения и питательного насоса. Также там состоялись капитальный ремонт кровли и замена трубопроводов канализации. В 2019 году при внедрении принципов бережливого производства на котельной обустроили современную слесарную мастерскую по принципам 5С, провели благоустройство территории, отремонтировали фасад здания.

Андрей Харин также добавил, что сейчас в Нижегородской области идет активная подготовка к новому отопительному сезону. На данный момент паспорта готовности есть больше, чем у 30% многоквартирных домов региона.

"Все многоквартирные дома региона должны быть готовы к новому отопительному сезону к 15 сентября. Ориентировочно в это время как раз начнутся пробные пуски тепла", - добавил Андрей Харин.

Напомним, по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина Нижегородская область стала одним из первых регионов в России, которые начали работу по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". Проекты повышения производительности труда на предприятиях и в организациях в Нижегородской области реализуются в партнерстве с госкорпорацией "Росатом". Апробированные в атомной отрасли технологии бережливого производства применяются для повышения эффективности работы и в других сферах жизни. В частности, нацпроект в Нижегородской области предполагает внедрение бережливых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите, строительстве и госуправлении.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.