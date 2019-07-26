Администрация Нижнего Новгорода не планирует развивать ночной транспорт Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода не планирует развивать ночной транспорт. Об этом сообщил глава города Владимир Панов на брифинге 2 августа 2019 года.

По его словам, введенный ранее ночной трамвай маршрута №2 должной популярностью не пользуется, поэтому продолжать практику ночного транспорта нет необходимости.

Ранее сообщалось, что ночной трамвай начал курсировать в историческом центре Нижнего Новгорода. На нем работает один вагон по наружному кольцу. Время работы - с 22:00 до 05:30, интервал движения - 35 минут.

Вагон прибывает на остановку "Средной рынок" в 22:00, 22:35, 23:10, 23:45, 0:20, 0:55, 1:30, 2:05, 2:35, 3:10, 3:45, 4:20, 4:55, 5:30, 5:55.