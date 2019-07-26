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Общество

Программа развития сельских территорий стартует в Нижегородской области в 2020 году

02 августа 2019 18:01  [67] Общество

Программа развития сельских территорий стартует в Нижегородской области в 2020 году. Об этом заявил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин на открытии агрофестиваля "День-поля – 2019".

Эта программа станет самой масштабной за последние 20 лет. В перечень ее мероприятий войдет строительство дорог, газопроводов, водопроводов, социальных объектов и льготного жилья для специалистов в районах.

По словам Евгения Люлина, правительство области подало заявку с перечнем объектов, которые планируется построить в районах области, на участие в федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий.

"Мы рассчитываем привлечь федеральное финансирование по этой программе, чтобы начать реализацию проектов в 2020 году, - отметил вице-губернатор.

По словам Евгения Люлина, основную часть региональной заявки составляют проекты, направленные на улучшение жилищных условий граждан. Это социальные выплаты на строительство и приобретение жилья и господдержка на погашение процентов по ипотечным и потребительским кредитам.

Как пояснили в региональном минсельхозе, эта господдержка рассчитана на сотрудников агропромышленного комплекса, врачей, учителей и других работников социальной сферы в районах области, которые сейчас нуждаются в улучшении жилищных условий. Если региональная заявка будет одобрена, получить помощь смогут и специалисты, которые решат переехать в сельские территории из города. По условиям программы они смогут получить практически беспроцентные ипотечные кредиты.

"Мы понимаем, что развитие экономики в районах области невозможно без социального развития этих территорий, создания там более комфортных условий для местных жителей, - подчеркнул Евгений Люлин. - Нам нужны новые дома культуры, спортивные сооружения, благоустроенные общественные пространства, объекты здравоохранения.

Вице-губернатор добавил, что на следующей неделе состоится совещание в минсельхозе России, где будет обсуждаться и заявка от Нижегородской области по программе "Комплексное развитие сельских территорий.

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