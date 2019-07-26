Глеб Никитин поздравил нижегородскую семью с победой на всероссийском конкурсе "Семья года" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил семью Забегиных с победой на Всероссийском конкурсе "Семья года". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Николай и Мария Забегины из Воскресенского района стали лучшими в номинации "Золотая семья России". У супругов трое взрослых детей, шестеро внуков и четыре правнука. Семейный стаж супружеской жизни - 60 лет.

"Забегины – отличный пример сплочённой семьи, которая включает в себя сразу несколько поколений. Столь долгий семейный стаж достоин самого глубокого уважения. Отрадно, что именно семья стала для Николая Петровича и Марии Ивановны залогом долголетия и успеха!" – отметил глава региона.

Торжественная церемония награждения пройдет в Москве 30 октября 2019 года в Государственном кремлевском дворце.

Ранее Забегины стали победителями областного конкурса "Нижегородская семья".

"Конкурс "Нижегородская семья" проводится уже на протяжении 10 лет, но этот год для него особенный. Конкурс стал частью региональной составляющей национального проекта "Демография", - подчеркнул Глеб Никитин.

Он добавил, что укрепление семейных ценностей президент России Владимир Путин назвал главной задачей государства. Именно поэтому нацпроект "Демография" сейчас самый масштабный. Только в 2019 году на его реализацию в Нижегородской области планируется выделить около 11 млрд рублей. Основная часть этих средств уже направляется на поддержку семей, где рождаются дети.

Отдельно губернатор обратил внимание на то, что в регионе продолжает расти многодетных семей. Если в июле 2018 года их было 23776, то в этом году уже 25419. Это значит, что все больше родителей принимают решение стать мамой и папой еще раз. Для того, чтобы закрепить положительный тренд, и реализуются дополнительные меры поддержки.