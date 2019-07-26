Первый нижегородский рыболовный фестиваль состоялся в Сормовском парке 3 августа Культура и отдых

Фото: нижегородская Дума

Первый городской рыболовный фестиваль "Клёвый Нижний" состоялся в Сормовском парке 3 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской Думы.

Участниками соревнований стали восемь команд, представляющие территориальные общественные самоуправления Нижнего Новгорода. Всего, по данным организаторов, в нем приняли участие более 200 человек.

"Сегодня здесь собрались не только любители рыбной ловли, но и их друзья, родные, соседи – все, кто готов соревноваться, весело проводить время и общаться. Фестиваль стал частью праздничной программы, посвященной 25-летию ТОС в Нижнем Новгороде. Главная его цель – поддержка и развитие добрососедских отношений. Мне кажется, что такие неформальные фестивали – это прекрасно, они нас объединяют, помогают нам лучше узнать друг друга и в будущем вместе, сообща, улучшать наш двор, микрорайон, город", - сказала заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Ольга Балакина.

"От имени депутатов городской Думы желаю каждой команде поймать много рыбы, приготовить вкусное угощение, и чтобы к концу дня у всех было прекрасное настроение", - напутствовала она.

Советам ТОС помогли принять участие в фестивале депутаты городской Думы. Команду Ленинского района поддержали Андрей Дранишников и Надежда Мельникова. Елена Аржанова и Вадим Агафонов помогли участникам из Нижегородского района приобрести экипировку и продукты для кулинарного конкурса, а также организовали трансфер для маломобильных членов команды. Юрий Ерофеев помог с предоставлением площадки под мероприятие. Поболеть за команду из Нижегородского района пришел заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению Шамиль Аляутдинов.