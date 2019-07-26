Большинство нижегородцев с палками для северной ходьбы калечат свой организм Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Большинство нижегородцев, прогуливающихся с палками для северной ходьбы, калечат свой организм, используя при движении неправильную технику. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила президент Федерации северной ходьбы Нижегородской области Людмила Логинова в ходе практической конференции "Северная ходьба – мир новых возможностей", состоявшейся в ННГУ им. Лобачевского.

Она пояснила, что неверные движения руками нередко приводят к болезням локтевых и плечевых суставов. Поэтому сейчас главной своей задачей Федерация северной ходьбы Нижегородской области видит обучение нижегородцев тонкостям этой двигательной активности.

Что такое северная ходьба?

Как пояснила председатель коллегии судей Российской федерации северной ходьбы Татьяна Калмыкова, это активная ходьба по твердому покрытию либо пересеченной местности с использованием для отталкивания от поверхности двух специальных палок. С 2017 года северная ходьба считается спортивной дисциплиной в рамках спортивного туризма.

"При ходьбе работает 90% мышц. По уровню пользы она соотносится с плаванием. Но в бассейне мы дышим хлоркой, а тренировки по северной ходьбе обычно проходят на открытом воздухе", - отметила Людмила Логинова.

Несмотря на то, что прототипом северной ходьбы была лыжная имитация, техника передвижения и необходимый инвентарь отличается. В северной ходьбе отсутствует фаза полета. Амплитудная маховая работа рук в плече происходит с выносом кисти руки с палкой за бедро. При этом переносная нога полностью выпрямляется в коленном суставе. Толчок палками происходит на каждый шаг.

(фото: из группы "НОСХ")

Какими должны быть правильные палки для северной ходьбы?

Чтобы занятия северной ходьбой приносили пользу, необходимо правильно подобрать палки. Людмила Логинова сообщила, что они обязательно должны состоять из стекловолокна и карбона. На них должен быть определенный ремешок – темляк, который будет фиксировать руку при выкидывание палок назад.

Кроме того палки должны быть подобраны по росту. Несмотря на то, ростовые это палки или складные, их длина должна быть рассчитана по формулам: рост человека умножить на 0,66 (для здоровья), рост умножить на 0,68 (для фитнеса), рост умножить на 0,7 (для спорта). Чем выше палка, тем больше нагрузка.

Северная ходьба в Нижегородской области

В Нижегородской области обучение людей северной ходьбе началось в 2016 году, когда в Кстово открылась первая школа. В 2017 году появилось Нижегородское областное региональное отделение "Российской общественной организации Федерации северной ходьбы". В 2028 году – региональная общественная организация "Нижегородская областная Федерация северной ходьбы".

Сейчас в регионе существует восемь клубов скандинавской ходьбы, в которых состоят более 1,5 тысяч человек. Их обучает 21 инструктор.

(фото: из группы "НОСХ")

Глядя на других людей занимающихся северной ходьбой, нижегородцы часто загораются идеей присоединиться. Но не все из них, как поделилась с агентством Людмила Логинова, идут к специалистам.

Они обращаются за соцобеспечением или в спортивный магазин, где им продают трекинговые палки для ходьбы в горах. Они более жесткие и не подходят для занятий. Либо попросту выходят на прогулку с лыжными палками, которые не приносят никакой пользы. Иногда нижегородцы записываются на курсы северной ходьбы в санаториях. Однако их ведут инструкторы лечебной физкультуры, не имеющие необходимых знаний и опыта.

Бороться с этой проблемой решено путем повышения физкультурной грамотности. В Нижегородской области уже профессионально готовят инструкторов северной ходьбы. Планируется, что вскоре все занятия для нижегородцев будут вести профильные специалисты. Также курсы по повышению квалификации будут проводиться для консультантов спортивных магазинов.