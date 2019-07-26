Экс-глава администрации Балахнинского района получил четыре года условно за превышение должностных полномочий Происшествия

Экс-глава администрации Балахнинского района получил четыре года условно за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Судом установлено, что в августе 2016 года глава администрации Балахнинского района по подстрекательству главы местного самоуправления Балахнинского района при пособничестве должностных лиц администрации района, а также подконтрольным им лиц из числа предпринимателей превысил свои должностные полномочия. Судом он признан виновным по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В нарушение земельного законодательства по соглашению об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости для муниципальных нужд, предоставил из муниципальной в частную собственность 6 земельных участков на территории Балахны, общей площадью около 12500 кв.м., в том числе земельный участок, расположенный по адресу: Балахна, ул.Горького, площадью 600 кв.м., находящийся в зоне зеленых насаждений общего пользования – сквере. В результате чего его преступными действиями причинены тяжкие последствия в виде утраты данного земельного участка из муниципальной собственности, не подлежащего приватизации в силу прямого запрета закона.

Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, условно с испытательным сроком 4 года, с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.



Ранее сообщалось, что 26-летиний сотрудник полиции в Дзержинске осужден за сокрытие преступления, он признан виновным по ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог).