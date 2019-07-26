Последние новости рубрики Происшествия
04 августа 2019 13:17  [35] Экс-глава администрации Балахнинского района получил четыре года условно за превышение должностных полномочий
04 августа 2019 10:25  [89] Пять лет получила жительница Нижегородской области за продажу собственного ребенка
02 августа 2019 13:01  [374] СУ СК выясняет обстоятельства гибели заключенного на Бору
02 августа 2019 11:02  [455] Неизвестные раскопали законсервированную свалку отходов на Бору в Нижегородской области
01 августа 2019 17:04  [1007] Упавшие качели сломали позвоночник 13-летней девочке в Нижнем Новгороде
01 августа 2019 16:28  [495] Нижегородец перерезал горло жене, не желавшей убирать за собой мусор, - СК
01 августа 2019 12:37  [441] Многодетная мать из Нижнего Новгорода получила 8 лет за сбыт наркотиков
01 августа 2019 12:22  [452] Восемь человек пострадали в ДТП на Молитовском мосту с участием маршрутки
31 июля 2019 15:04  [517] Молодую женщину, которая связывала и била своего сына, задержали в Нижнем Новгороде
30 июля 2019 12:28  [326] Школьница, управляя мотоциклом, попала в ДТП в Дзержинске
Происшествия

Экс-глава администрации Балахнинского района получил четыре года условно за превышение должностных полномочий

04 августа 2019 13:17  [35] Происшествия

Экс-глава администрации Балахнинского района получил четыре года условно за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Судом установлено, что в августе 2016 года глава администрации Балахнинского района по подстрекательству главы местного самоуправления Балахнинского района при пособничестве должностных лиц администрации района, а также подконтрольным им лиц из числа предпринимателей превысил свои должностные полномочия. Судом он признан виновным по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В нарушение земельного законодательства по соглашению об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости для муниципальных нужд, предоставил из муниципальной в частную собственность 6 земельных участков на территории Балахны, общей площадью около 12500 кв.м., в том числе земельный участок, расположенный по адресу: Балахна, ул.Горького, площадью 600 кв.м., находящийся в зоне зеленых насаждений общего пользования – сквере. В результате чего его преступными действиями причинены тяжкие последствия в виде утраты данного земельного участка из муниципальной собственности, не подлежащего приватизации в силу прямого запрета закона.

Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, условно с испытательным сроком 4 года, с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что 26-летиний сотрудник полиции в Дзержинске осужден за сокрытие преступления, он признан виновным по ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог).

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Закрытие III фестиваля Горький fest
26 июля 2019 11:04Закрытие III фестиваля "Горький fest"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph