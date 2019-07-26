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Общество

Штрафы за нарушения правил пользования маломерными судами выросли в РФ

04 августа 2019 14:14  [75] Общество

Штрафы за нарушения правил пользования маломерными судами значительно выросли в РФ. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, в КоАП внесены изменения.

Речь идет как о нарушении правил плавания, так и эксплуатации судов:

- нарушение правил плавания (превышение скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования) влечет предупреждение, или наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей, или лишение права управления маломерным судном на срок до шести месяцев.

-нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления влечет штраф в 5-10 тысяч рублей.

- управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передача управления судном лицу, не имеющему права управления, влечет штраф 10-15 тысяч рублей.

- управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, влечет штраф 15-20 тысяч рублей.

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