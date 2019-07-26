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Общество

Режим работы светофора изменен в районе пр. Ленина-Комсомольского шоссе в Нижнем Новгороде

04 августа 2019 18:21  [75] Общество

Работу светофора изменили в районе пр. Ленина-Комсомольского шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте центра организации дорожного движения города.

В целях увеличения пропускной способности по напавлению пр. Ленина-ул. Шлиссельбургская изменен режим работы светофорного объекта "Комсомольское шоссе-ул. Шлиссельбургская". Разрешающий сигнал работает на 4 секунды дольше.

Ранее сообщалось, что режим работы светофора изменен на съезде с Мызинского моста.

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