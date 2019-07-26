Режим работы светофора изменен в районе пр. Ленина-Комсомольского шоссе в Нижнем Новгороде

Работу светофора изменили в районе пр. Ленина-Комсомольского шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте центра организации дорожного движения города.
В целях увеличения пропускной способности по напавлению пр. Ленина-ул. Шлиссельбургская изменен режим работы светофорного объекта "Комсомольское шоссе-ул. Шлиссельбургская". Разрешающий сигнал работает на 4 секунды дольше.
Ранее сообщалось, что режим работы светофора изменен на съезде с Мызинского моста.
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