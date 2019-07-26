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Бизнес

НБД-Банк и ФРП Мордовии подписали соглашение о сотрудничестве

05 августа 2019 10:29  [43] Бизнес
НБД-Банк и ФРП Мордовии подписали соглашение о сотрудничестве

НБД-Банк и ФРП Мордовии подписали соглашение о сотрудничестве

НБД-Банк и Фонд развития промышленности (ФРП) Республики Мордовия подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Стороны планируют реализацию совместных проектов и мероприятий, направленных на развитие субъектов промышленности и привлечение инвестиций.

Основной целью сотрудничества НБД-Банка и ФРП является модернизация и организация новых производств и обеспечение импортозамещения в Мордовии, в том числе путем софинансирования проектов.

"Республика Мордовия является территорией операций НБД-Банка. У нас здесь реализован ряд проектов, в том числе предоставлены кредиты субъектам малого и среднего бизнеса под поручительство. Мы стараемся по максимуму использовать преимущества наших кредитных продуктов и механизмов государственной поддержки предприятий. Соглашение о сотрудничестве позволит предприятиям Мордовии использовать различные финансовые инструменты, которые предлагает НБД-Банк и Фонд, что в итоге будет способствовать реализации новых инвестиционных проектов. Ранее подобное соглашение было заключено с аналогичными Фондами развития промышленности Владимирской, Кировской, Нижегородской области и Чувашской Республики", - сказал начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

В свою очередь директор Фонда Алексей Кудашкин отметил, что развитие сотрудничества с региональными и межрегиональными банками может дать дополнительный импульс в использовании продуктов ФРП. Такие структуры, как правило, более гибки к потребностям клиентов и могут предложить нестандартные решения как в качестве обеспечителей, так и в плане докапитализации проектов со стороны заемщиков.

Фонд развития промышленности Республики Мордовия создан для организации и осуществления региональных инновационных программ и проектов, направленных, в том числе, на поддержку развития промышленности и инноваций. Фонд предоставляет финансовую поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности.

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