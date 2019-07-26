Два очередных пункта приема вторсырья открылись в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Два очередных пункта приема вторсырья открылись в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на заместителя директора городского департамента благоустройства Алексея Краснова, который посетил новый экопункт, установленный в Сормовском районе на улице Иванова, у дома №14/1.

По словам Алексея Краснова, параллельно также начал работать киоск в Нижегородском районе на ул. Усилова, у дома №3/3а.

"В настоящий момент в городе открыты 10 пунктов приема вторсырья. В ближайшее время заработают два пункта в Приокском районе на улицах Сахарова и Голованова, а также в Нижегородском районе на ул. Лопатина, в Ленинском – на пл. Комсомольской и в Советском – на ул. Рокоссовского. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поставил задачу делать экокиоски в шаговой доступности", – сказал Краснов.

Каждый пункт ежемесячно собирает 25-30 тонн вторсырья: картон, бумагу, алюминиевые банки, бутылки, флаконы "из-под химии" и батарейки. Потом отходы поступают на сортировочную площадку, а в последствии - на конечную переработку.

В конце 2018 года сообщалось, что в 2019 году в Нижнем Новгороде планируется открыть более 30 пунктов приема вторсырья нового формата, который предполагает сбор мусора и его дальнейшую переработку.