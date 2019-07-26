Последние новости рубрики Общество
05 августа 2019 11:51  [100] Долгожданное тепло: до +22° прогнозируется в Нижегородской области к середине недели
05 августа 2019 11:38  [79] Экологи опасаются гибели птенцов стрижей из-за холодов в Нижегородской области
05 августа 2019 11:31  [91] Подросток из Нижегородской области пойдет под суд из-за смс о "бомбе"
05 августа 2019 11:14  [121] Два очередных пункта приема вторсырья открылись в Нижнем Новгороде
05 августа 2019 10:02  [155] Акция "Экопривыкай" прошла в Нижнем Новгороде 3 августа
05 августа 2019 09:31  [228] Участники "Автопробега Дружбы" по маршруту Берлин – Москва посетят Нижегородскую область
05 августа 2019 09:15  [195] Благоустройство сквера им. Жукова обсудят с нижегородцами 6 августа
04 августа 2019 18:21  [333] Режим работы светофора изменен в районе пр. Ленина-Комсомольского шоссе в Нижнем Новгороде
04 августа 2019 14:14  [406] Штрафы за нарушения правил пользования маломерными судами выросли в РФ
03 августа 2019 11:16  [475] Таблички с расписанием автобусов появятся на нижегородских остановках
Общество

Два очередных пункта приема вторсырья открылись в Нижнем Новгороде

05 августа 2019 11:14  [121] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Два очередных пункта приема вторсырья открылись в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на заместителя директора городского департамента благоустройства Алексея Краснова, который посетил новый экопункт, установленный в Сормовском районе на улице Иванова, у дома №14/1.

По словам Алексея Краснова, параллельно также начал работать киоск в Нижегородском районе на ул. Усилова, у дома №3/3а.

"В настоящий момент в городе открыты 10 пунктов приема вторсырья. В ближайшее время заработают два пункта в Приокском районе на улицах Сахарова и Голованова, а также в Нижегородском районе на ул. Лопатина, в Ленинском – на пл. Комсомольской и в Советском – на ул. Рокоссовского. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поставил задачу делать экокиоски в шаговой доступности", – сказал Краснов.

Каждый пункт ежемесячно собирает 25-30 тонн вторсырья: картон, бумагу, алюминиевые банки, бутылки, флаконы "из-под химии" и батарейки. Потом отходы поступают на сортировочную площадку, а в последствии - на конечную переработку.

В конце 2018 года сообщалось, что в 2019 году в Нижнем Новгороде планируется открыть более 30 пунктов приема вторсырья нового формата, который предполагает сбор мусора и его дальнейшую переработку.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мусор ТБО
Поделиться:
Фоторепортажи
Закрытие III фестиваля Горький fest
26 июля 2019 11:04Закрытие III фестиваля "Горький fest"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph