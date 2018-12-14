Более 30 новых пунктов приема вторсырья планируется открыть в Нижнем Новгороде в 2019 году Общество

Фото: Алексей Манянин

Более 30 пунктов приема вторсырья нового формата планируется открыть в Нижнем Новгороде в 2019 году. Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, 14 декабря 2018 года глава города Владимир Панов проинспектировал работу первого такого пункта, который открылся на ул. Дьяконова, 20 в Автозаводском районе. Проект по созданию пунктов приема вторсырья реализует компания "Исток". Отмечается, что новые пункты выглядят эстетично и соответствуют современным экологическим требованиям.

По словам Панова, в следующем году горадминистрация намерена открыть ещё 34 пункта, соответствующее соглашение уже подготовлено. Он также отметил, что данная цифра – не предел, и эта работа будет продолжаться и в дальнейшем.

Глава города подчеркнул востребованность данных объектов. "Это первая ласточка. Чтобы посмотреть, как все работает, я взял с собой алюминиевую банку, за которую мне дали 70 копеек. Но мне пришлось стоять в очереди, прежде чем ее сдать, то есть пункт открыли вчера, а сегодня здесь уже очередь. Это говорит об объективной востребованности данной услуги у жителей нашего города", - сказал мэр.

Генеральный директор УК "Исток" Денис Тавров уточнил, что на сегодняшний день согласовано 10 мест для размещения пунктов приема вторсырья. "Одно из направлений нашей компании - это сбор и сортировка вторичных материальных ресурсов для возвращения их в переработку. У нас эта идея была давно, мы с ней пытались пробиться и реализовать. Мы благодарны Владимиру Панову за поддержку, с его помощью у нас открылся первый пункт", - отметил он.

Напомним, что с 1 января 2019 года вступят в силу изменения Федерального закона РФ 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". Согласно изменениям, в России будет введена новая система обращения с отходами производства и потребления, в том числе законодательно закрепится запрет на захоронение отходов, пригодных для вторичной переработки. Также с 1 января следующего года начинает действовать институт региональных операторов, в обязанности которых входит сбор, транспортировка, сортировка, обезвреживание и захоронение отходов, и утверждаются новые тарифы на комплекс данных услуг для различных зон.

Как сообщалось ранее, Региональная служба по тарифам (РСТ) утвердит тариф по вывозу ТБО в Нижегородской области до 20 декабря.