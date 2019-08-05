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Московская группа VIVA написала ко Дню Нижнего Новгорода песню. Об этом сообщает телекомпания "Волга", в эфире которой прозвучала премьера песни.
Автор музыки и слов - Евгений Скрипкин, а также директор группы - Александр Бениш — являются нижегородцами.
Премьеру песни и первые оценки от нижегородцев, которые услышали ее на улицах города — в программе "Послесловие. События недели".
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