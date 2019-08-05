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Общество

Московская группа VIVA написала ко Дню Нижнего Новгорода песню

05 августа 2019 13:00  [93] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Московская группа VIVA написала ко Дню Нижнего Новгорода песню. Об этом сообщает телекомпания "Волга", в эфире которой прозвучала премьера песни.

Автор музыки и слов - Евгений Скрипкин, а также директор группы - Александр Бениш — являются нижегородцами.

Премьеру песни и первые оценки от нижегородцев, которые услышали ее на улицах города — в программе "Послесловие. События недели".

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