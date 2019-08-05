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Бизнес

"Закон об "ипотечных каникулах" не повлечет массовых обращений клиентов в Нижегородский области", - Владимир Рогозин

05 августа 2019 13:48  [21] Бизнес

"Законодательное закрепление возможности отсрочки выплат по ипотеке в краткосрочной перспективе не повлечет массовых обращений клиентов в Нижегородский области", - сказал руководитель филиала Приволжский банка "Открытие" Владимир Рогозин, комментируя вступление в силу закона об "ипотечных каникулах".

Владимир Рогозин отметил, что законодательные изменения уже внесены в тексты кредитных договоров банка в виде отдельного пункта. Однако, нововведение будет касаться и тех, кто заключил договор ипотечного кредитования до введения изменений в законодательстве.

"Несмотря на то, что "ипотечные каникулы" широко обсуждались, и тема была популярна, после придания ей официального статуса, мы не ждём в краткосрочной перспективе наплыва клиентов, желающих воспользоваться услугой", - пояснил эксперт.

"Полномасштабного кризиса ипотечных кредитов, аналогичного 2007 года в США, в России пока не просматривается. Хотя, такие обращения в целом по стране и в ПФО зафиксированы, однако, уверен, что в ближайшем будущем они будут носить единичный характер, так как отсрочкой можно воспользоваться лишь один раз за время действия договора, а значит, что это будут не просто спонтанные решения отложить выплату кредита на полгода, а действительная необходимость", - добавил руководитель филиала Приволжский банка "Открытие".

"Отмечу, что данное законодательное нововведение никак не повлияет на условия программ ипотечного кредитования", - подытожил Рогозин.

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