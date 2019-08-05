Новые автобусы поступили МУП "Арзамаспассажиравтотранс" Общество

Фото: правительство Нижегородской области

11 новых автобусов поступили МУП "Арзамаспассажиравтотранс". Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, это первая партия из 17 машин разной вместимости, которые приобретены для Арзамаса и Арзамасского района в рамках развития кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Через несколько недель, после оформления полисов ОСАГО и других необходимых документов, автобусы выйдут на городские маршруты. ПАЗики могут работать как на бензине, так и на метане. В МУП "Арзамаспассажиравтотранс" планируют поставить эти автобусы на городские маршруты с небольшим пассажиропотоком и рассчитывают, что использование подвижного состава на более экономичном газовом топливе сделает их экономически окупаемыми.

Новые автобусы оснащены видеокамерами и соответствуют федеральным требованиям по безопасности для общественного транспорта, а также оборудованы аудиогидами на случай перевозки туристов.

"Сегодняшнее обновление подвижного состава муниципального транспорта не было бы возможным без внимания губернатора Нижегородской области Глеба Никитина к тем проблемам, которые в районе необходимо было решать в срочном порядке. Общими усилиями мы достигли понятного результата. Люди могут почувствовать реальное улучшение качества пассажирского обслуживания", - сказал глава Арзамаса Александр Щелоков.

Уже в сентябре в Арзамас придет вторая партия автобусов – шесть КАВЗов (Курганский автобусный завод) большой вместимости, работающих на газомоторном топливе. Они выйдут на городские маршруты, ведущие к крупным предприятиям.

Следующий шаг по развитию городского пассажирского транспорта арзамасские власти видят в использовании сервисов "Яндекс-карты" и "Яндекс-транспорт", чтобы каждый житель Арзамаса с помощью приложения на мобильном телефоне мог видеть, где находится нужный ему автобус.

Напомним, центр культурного развития в Дивеево построят за 200 млн рублей в рамках создания туристического кластера "Арзамас — Дивеево - Саров".