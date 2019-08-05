Сотрудники "Т Плюс" провели урок энергобезопасности в детском лагере Володарского района Общество

Представители нижегородского филиала Группы "Т Плюс" 5 августа провели выездной урок в детском оздоровительном лагере "Энергетик" в Володарском районе. Занятие, посвященное основам энергобезопасности и рационального использования энергетических ресурсов, прошло в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения "#ВместеЯрче 2019" и информационно-профилактической акции "Т Плюс" "Безопасность тепла".

Энергетики в живой и доступной форме рассказали отдыхающим в лагере школьникам о том, какую роль играет энергия в современном мире, как устроена система электро- и теплоснабжения в большом городе и как важно обращать внимание на необходимость соблюдения мер безопасности, которые позволяют избежать несчастных случаев вблизи тепловых сетей и других объектов коммунального хозяйства.

Маленьким слушателям показали яркую презентацию, мультфильм и провели обучающую викторину на тему энергобезопасности.

В конце урока дети получили подарки – подготовленные "Т Плюс" альбомы-раскраски "Приключения в Энергограде" по теме энергосбережения и безопасности.

"Мы не в первый раз приезжаем к детям летом, во время детских каникул. Скоро начнется учебный год, ребята вернутся в город и очень важно обратить их внимание на безопасность в условиях большого города. К сожалению, инциденты, связанные с несоблюдением правил безопасности и неосторожностью вблизи технологических объектов представляют особую опасность. Причем чаще всего жертвами таких чрезвычайных происшествий становятся дети и подростки. Мы очень надеемся, что наш урок понравился ребятам и будет им полезен в будущем", - отметила руководитель регионального Центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" Ирина Ромачева.