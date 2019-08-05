Молодые специалисты "Транснефть-Верхняя Волга" приняли участие в патриотической акции "Вахта памяти" Общество

Фото: АО "Транснефть – Верхняя Волга"

Совет молодых специалистов АО "Транснефть-Верхняя Волга" совестно с нижегородским поисковым отрядом "Курган" приняли участие в полевой экспедиции вблизи д. Черный ручей, Бельского района Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе "Транснефть–Верхняя Волга".

Ежегодная "Вахта памяти" в Бельском районе стартовала в конце июля 2019 года. В течение трех недель поисковики нижегородского отряда "Курган" будут вести работы по поиску, идентификации останков погибших солдат и офицеров с последующим торжественным захоронением.

В период с 31 июля по 1 августа 25 молодых специалистов АО "Транснефть-Верхняя Волга" приняли участие в поисковых работах. В течение двух дней они знакомились с военной историей Бельского района (Тверская область), возлагали цветы к мемориалам. Работники "Транснефть-Верхняя Волга" были обнаружили останки четырех советских воинов. На данный момент в ходе летней "Вахты памяти" найдены останки 19 воинов, установлено одно имя. Работы будут продолжаться до 12 августа 2019 года.

Сотрудничество АО "Транснефть-Верхняя Волга" с поисковым отрядом "Курган" началось в 2018 года. Представители отряда были неоднократными участниками военно-патриотических мероприятий, проводимых в обществе, организовывали выставки найденных экспонатов, вели архивную работу по поиску родственников сотрудников компании, пропавших без вести во время боев.

В 2019 году АО "Транснефть-Верхняя Волга" оказало благотворительную помощь отряду "Курган" на проведение поисковых работ в Бельском районе.

СПРАВКА:

Деревня Черный Ручей была ареной ожесточенных боев с 1941 по 1943 годы. Уже за первые месяцы войны стрелковые дивизии Красной армии в этом районе потеряли тысячи бойцов погибшими и пропавшими без вести.

Силами нижегородского поискового отряда "Курган" с 1993 по 2018 год в этой местности проведено 58 полевых экспедиций, найдены и захоронены останки 2 164 человек, установлены имена 95 советских солдат и офицеров. На данный момент точное количество павших здесь советских воинов остается неизвестным.