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Общество

Нижегородцы жалуются на мошенников в форме МЧС

05 августа 2019 15:51  [130] Общество

Нижегородцы жалуются на мошенников в форме МЧС. Как сообщили в региональном управлении, участились случаи обращений на телефон доверия МЧС.

В их квартиры и частные дома приходят некие люди, которые представляются сотрудниками МЧС. При этом они находятся в гражданской или форменной одежде, схожей с формой сотрудников МЧС России, и просят провести проверки помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области напоминает, что сотрудники МЧС при проведении любых проверок или профилактических мероприятий находятся в форменной одежде и при общении с гражданами должны представиться и предъявить служебное удостоверение.

Кроме того, подразделения и должностные лица МЧС России не осуществляют предпринимательскую деятельность по продаже гражданам какого-либо оборудования, в том числе противопожарного.

В случае обнаружения подозрительных лиц, выдающих себя за сотрудников МЧС, предлагающих приобрести противопожарные и газовые датчики, необходимо позвонить по телефону полиции "102" для принятия мер по пресечению мошеннической деятельности.

Ранее сообщалось, что более 2 млн рублей украли мошенники с банковских карт нижегородцев всего за одну неделю июля.

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