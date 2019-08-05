Нижегородцы жалуются на мошенников в форме МЧС. Как сообщили в региональном управлении, участились случаи обращений на телефон доверия МЧС.
В их квартиры и частные дома приходят некие люди, которые представляются сотрудниками МЧС. При этом они находятся в гражданской или форменной одежде, схожей с формой сотрудников МЧС России, и просят провести проверки помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.
Главное управление МЧС России по Нижегородской области напоминает, что сотрудники МЧС при проведении любых проверок или профилактических мероприятий находятся в форменной одежде и при общении с гражданами должны представиться и предъявить служебное удостоверение.
Кроме того, подразделения и должностные лица МЧС России не осуществляют предпринимательскую деятельность по продаже гражданам какого-либо оборудования, в том числе противопожарного.
В случае обнаружения подозрительных лиц, выдающих себя за сотрудников МЧС, предлагающих приобрести противопожарные и газовые датчики, необходимо позвонить по телефону полиции "102" для принятия мер по пресечению мошеннической деятельности.
Ранее сообщалось, что более 2 млн рублей украли мошенники с банковских карт нижегородцев всего за одну неделю июля.
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