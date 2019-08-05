Владелец не теряет надежды продать недостроенное здание отеля "Ibis" в Нижнем Новгороде

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Владелец недостроенного здания отеля "Ibis" на ул. Карла Маркса в Нижнем Новгороде обновил объявление о его продаже. Об этом сообщается на сайте gipernn.ru.
Речь идет о недостроенном отеле с конгресс-холлом. По проекту ООО "Весенние инвестиции", здание планировалось 12-этажным и рассчитано на 302 номера.
Напомним, здание площадью 18,3 тысяч кв. м выставлено на продажу в январе этого года за 415 млн рублей.
В объявлении о продаже объекта незавершенного строительства говорится, что здание можно достроить как бизнес-центр или использовать под аппартаменты. Для завершения строительства требуется около 500 млн рублей.
Отмечается, что в шаговой доступности от отеля находится станция метро "Стрелка", стадион "Нижний Новгород", ФОК Мещерский и детско-юношеская спортивная школа "Мещера" с открытыми тренировочными комплексами, волжская набережная с пляжами, а также рекреационная зона на берегах Мещерского озера и на территории Стрелки с кафедральным собором Александра Невского.
Ранее сообщалось, что гостиницу Ibis Stadium в районе Мещерского озера планировалось открыть в I квартале 2018 года. В декабре 2016 года министр спорта Сергей Панов отмечал, что сроки строительства этой гостиницы вызывают опасения.
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