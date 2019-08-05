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Культура и отдых

День города-2019: мотор-шоу, фиеста воздушных шаров и парад парусов ожидают нижегородцев

05 августа 2019 18:09  [24] Культура и отдых

День города-2019: мотор-шоу, фиеста воздушных шаров и парад парусов ожидают нижегородцев. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

В 11:30 в акваторию Волги у Стрелки выйдет флотилия яхт, которая откроет фестиваль городских яхтсменов "Парад парусов".

С 12:00 до 19:30 на площадке у стадиона "Нижний Новгород" пройдет мотор-шоу. Горожане смогут посмотреть соревнования по дрифтингу и гонки на мотоциклах Уралгон, в перерывах - стантрайдинг и бернаут-шоу. Также на площадке будет организована выставка уникальных автомобилей.

В 18:30 начнется фиеста воздушных шаров "Аэро-Стрелка", а в 20:30 - световое шоу с участием яхт.

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Напомним, нижегородская администрация отказалась от звездного концерта на День Города в пользу фестивалей.

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