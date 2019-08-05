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Общество

Жеребьевка на льготные разрешения по добыче копытных животных и медведя пройдет в нижегородском кремле 7 августа

06 августа 2019 13:06  [75] Общество

Фото: министерство экологии Нижегородской области

Жеребьевка на льготные разрешения по добыче копытных животных и медведя пройдет в нижегородском кремле 7 августа 2019 года. Начало в 11:00, в здании правительства Нижегородской области (кремль, корпус 1). Об этом сообщили в региональном комитете госохотнадзора.

В ведомстве пояснили, что на ценные виды охотничьих ресурсов — лося, кабана, медведя, косулю — предусмотрен особый порядок распределения разрешений. Право получения разрешения разыгрывается жеребьевкой. В ней участвуют охотники, которые в установленном порядке с 1 мая по 30 июня 2019 года подали соответствующие заявления в комитет Госохотнадзора Нижегородской области. По традиции, за проведением жеребьевки могут наблюдать все желающие.

Если охотник, подавший заявление, планирует присутствовать лично при проведении жеребьевки или направить для участия своего представителя, ему необходимо 6 августа 2019 года позвонить по телефонам: 8(831) 430−15−94, 433−05−48 для оформления пропуска в Кремль.

При входе в первый корпус кремля необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Информация о результатах жеребьевки будет размещена на официальном сайте комитета госохотнадзора Нижегородской области в течение 5 дней со дня ее проведения.

Подробности на сайте ведомства.

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