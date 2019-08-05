Агрессивный покупатель в Дзержинске избил продавца: его ищет полиция

Фото: из соцсети ВКонтакте
Агрессивный покупатель в Дзержинске избил продавца. Об этом сообщается в соцсети ВКонтакте.
По камерам видно, что посетитель уже с первых минут начинает вести себя неадекватно. Сначала замахивается на продавца через прилавок, потом подходит вплотную, чтобы нанести несколько ударов. Его пытаются остановить другие сотрудники магазина, но безуспешно. ЧП произошло в торговой точке на ул.Свердлова.
Ранее, росгвардейцы пострадали в драке на свадьбе в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+