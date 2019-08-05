Агрессивный покупатель в Дзержинске избил продавца: его ищет полиция Происшествия

Агрессивный покупатель в Дзержинске избил продавца. Об этом сообщается в соцсети ВКонтакте.

По камерам видно, что посетитель уже с первых минут начинает вести себя неадекватно. Сначала замахивается на продавца через прилавок, потом подходит вплотную, чтобы нанести несколько ударов. Его пытаются остановить другие сотрудники магазина, но безуспешно. ЧП произошло в торговой точке на ул.Свердлова.

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